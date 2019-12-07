Gölbaşı'nda "Gri Suların Kazanımı Projesi" uygulanacak

Gölbaşı Belediye Meclisinde alınan kararla, ilçede yeni yapılan binalarda "Gri Suların Geri Kazanılması Projesi" uygulanacak.

Alınan karar gereğince yeni yapılacak konutlarda binalarda su verimliliği ve gri su geri kazanımı için gerekli uygulamaların yerine getirilmesi gerekiyor.

Lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılmasıyla yüzde 60'ye varan oranda tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, dünyanın doğal kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde suyun insanın yaşam unsuru olarak ön plana çıktığını vurguladı.

Su tasarrufunda suyun bir kereden fazla kullanımının öne çıktığına işaret eden Şimşek, "Bu sebeple en modern uygulamalar içinde yer alan atık su sistemlerinin arasında bulunan gri su sistemleri, oldukça önemli bir yerde durmaktadır. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak bu sistemi ilçemizde yapmaya karar verdik ve meclisimizden karar aldık. Bu, Türkiye'de ilk kez bir belediyenin uygulamaya koyacağı, gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için örnek bir proje. Bu nedenle bu kararı alan tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ederim. Gölbaşı'mıza ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA