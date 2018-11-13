Gölbaşı'nda "Hikaye-i Kaymakam" Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

13 Kasım 2018 Salı 12:37



13 Kasım 2018 Salı 12:37

Gölbaşı Belediyesi Tiyatro Balans ekibi tarafından Hikaye-i Kaymakam adlı tiyatro oyunu sahnelendi.Gölbaşı Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Belediye Konferans Salonu'nda oynanan oyun, iki seans olarak önce lise öğrencilerine daha sonra ise yetişkinlere yönelik izlendi.Yönetmenliğini Metin Karaman'ın yaptığı, Ömür Akkan, Muhlis Asan, Ceren Bayir, Selin Köktener, Sezen Ürgen, Hakan Fidan ve Ergin Yıldız adlı oyuncular tarafından oynanan tek perdelik "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyununa Gölbaşılılar yoğun ilgi gösterdi.Oyunda bir kaymakamın başından geçen olaylar trajikomik bir dille hem anlatıldı hem de düşündürdü.Yaklaşık iki saat süren tiyatro oyunu sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.Oyuncu Ömür Akkan, oyun sonunda yaptığı konuşmada Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'in her yıl kendilerini davet ettiğini belirterek, kendilerini burada Gölbaşılı sanatseverlerle buluşturdukları için teşekkür etti.Oyundan sonra oyuncuları tebrik eden Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Tiyatro Balans oyuncularını ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, oyunculara çeşitli hediyeler verdi.