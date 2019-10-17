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Gölbaşı'nda 'ikram Çeşmesi'

Gölbaşı Belediyesi'nin ücretsiz ikram çeşmeleri büyük ilgi görüyor.

17.10.2019 11:12Gölbaşı'nda 'ikram Çeşmesi'
Gölbaşı Belediyesi'nin ücretsiz ikram çeşmeleri büyük ilgi görüyor.
Kent estetiği ve Osmanlı mimarisine uygun olarak tasarlanan ikram çeşmeleri üniversiteler bölgesindeki iki nokta ile Park Eymir Toplu Konutlar meydanında kuruldu.
Sabah eşi Yeşim Şimşek ile sıcak çorba ikramında bulunan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede yaklaşık 25 bin öğrencinin bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle göreve gelir gelmez bu projemizi uygulamaya geçirdik. Günde bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız uygulamadan memnun." dedi.
Çorba alan vatandaşlar da verilen hizmet nedeniyle Başkan Şimşek'e teşekkür etti.

Gölbaşı Belediyesi, Eymir, Güncel

Kaynak: AA

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