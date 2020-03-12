Gölbaşı'nda "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği
Gölbaşı'nda, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi.
12.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:06
Gölbaşı'nda, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi.
Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı katıldı.
Programda TEK Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan oratoryo seslendirildi.
İstiklal Marşı'nı güzel okuma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.
Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı katıldı.
Programda TEK Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan oratoryo seslendirildi.
İstiklal Marşı'nı güzel okuma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Ramazan Şimşek, Tülay Baydar, Güncel
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