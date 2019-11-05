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Gölbaşı'nda kablo hırsızlığı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

05.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:50Gölbaşı'nda kablo hırsızlığı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Harmanlı beldesi Yaylacık köyü yolu istikametinde Türk Telekom'a ait 80 metre uzunluğunda kablonun çalınması ihbarının üzerine çalışma başlattı.
İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin M.Ö. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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