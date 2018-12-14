Gölbaşı'nda Karla Mücadele Başlatıldı

14 Aralık 2018 Cuma 13:46



14 Aralık 2018 Cuma 13:46

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.İlçenin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.Beyaz örtünün ardından Gölbaşı belediyesi ekipleri, köy ve mahalle yolları başta olmak üzere ilçe genelinde kar temizleme çalışması yürütüyor.Çalışmalara vardiyalı çalışan 55 personel, 2 kepçe, 8 karla mücadele aracı, 4 greyder, 2 yükleyici, 2 dozer, 1 solüsyon traktörü ile katılıyor.Kapalı yol bulunmayan ilçede, yolların açık tutulması için şu ana kadar 500 tondan fazla tuz kullanıldığı belirtildi.