Haberler » Güncel » Gölbaşı'nda kartpostallık görüntüler oluştu - Haber

Gölbaşı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan tabiat parkında sonbaharın tüm güzellikleri yaşanıyor.

26.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:47Gölbaşı'nda kartpostallık görüntüler oluştu
'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan tabiat parkında sonbaharın tüm güzellikleri yaşanıyor.

Gölbaşı'nda sonbahar mevsiminin son günlerinde ağaçlarda yeşilden kızıla uzanan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Doğada sonbaharda yaşanan dönüşüm, ilçenin birçok bölgesinde eşsiz manzaralar ortaya çıkarıyor. Doğadaki yeşil örtü ve sararan yapraklar sarı, kırmızı, kızıl, kahverengi gibi renklerin her tonunu görme imkanı sunuyor. Yerlere dökülen yapraklar kış öncesinde adeta toprağa örtü olurken, hala yeşilliğini koruyan ağaçların eşsiz güzelliğini mavinin tonlarını hissettiren göller tamamlayarak, doyumsuz bir tablo zevkini tattırıyor.

Manzaranın etkileyici olduğunu belirten bölge sakinlerinden Asiye Bulundu, doğanın tüm renklerinin Gölbaşı'nda olduğunu belirterek, tüm insanları manzarayı görmeye davet etti. Sonbaharın bu son günlerinde dört mevsimin Gölbaşı'nda görülebileceğini belirten Asiye Bulundu, "Ben Avrupa'da yaşadım ama Gölbaşı tabiat parkındaki renk cümbüşünü ve güzelliği başka bir yerde görmedim herkesi buradaki güzelliği ve doğal yaşamı görmeye davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:33 Devlet Bahçeli, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili sessizliği bozdu: Atatürk'ün ahı tuttu
10:33 4 dilen bilen Fransız, DEAŞ'a katılmak için geldiği Adana'da yakalandı
10:33 - Arnavutluk'ta peş peşe depremler: 3 ölü- 6.4 ve 5.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
10:33 Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü aldı
10:28 Vali Demirtaş: "Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadelemiz sürecek"
10:14 Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu
10:10 Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
09:58 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
09:41 Metroda ürküten ölçüm! Hava kirliliği sınır değerlerin altında
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:35:58