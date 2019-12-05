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Gölbaşı'nda "Kent Çiftliği Projesi" imzalandı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından fizibilite desteği almaya hak kazanan Kent Çiftliği'nin proje sözleşmesi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Arif Sayış tarafından imzalandı.

05.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:08Gölbaşı'nda
Kalkınma Ajansı tarafından fizibilite desteği almaya hak kazanan Kent Çiftliği'nin proje sözleşmesi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Arif Sayış tarafından imzalandı.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nda bütüncül kalkınma çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak Kent Çiftliği Projesi'nin 'de bu anlayışla üretilen ilk örnek olması ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından bu dönemde desteklenen tek proje olması nedeniyle büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.
Başkan Ramazan Şimşek, "Gölbaşı Kent Çiftliği projelerinin geniş kapsamlı çalışmalarla üretilmesiyle, Gölbaşı'nda kırsal kalkınmanın önünü açacak, tarım ve hayvancılık potansiyeli güçlenecek, üretilen ürünlere marka değeri kazandırılabilecek. Kent Çiftliği, kırsal kalkınmanın sağlanmasında sürekli gelişim merkezi işlevi üstlenecek. Çiftlik buluşmalarıyla, üreten çiftçilerimiz arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için de zemin oluşturulacak. Gölbaşı Kent Çiftliği bostanları, seraları, açık hava etkinlik alanı, mini müze yapısı, butik işleme tesisleri, küçük ölçekli hayvan barınakları, eğitim olanakları, doğal kafesi, yerel ürün satış mağazasıyla, her yaştan kentli için doğa ve toprak ile temas edebileceği kentsel açık alanın oluşturulmasına da zemin hazırlayacak." dedi.

Ramazan Şimşek, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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