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Gölbaşı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere KKTC tarafından milli mücadele madalya ve beratları takdim edildi.

29.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:58Gölbaşı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
'nın Gölbaşı ilçesinde Barış Harekatı'na katılan gazilere KKTC tarafından milli mücadele madalya ve beratları takdim edildi.
Gölbaşı Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Kıbrıs gazilerine ve vefat eden gaziler adına yakınlarına madalyalarını Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sosyal Hizmetler Müdürü Zeliha Tutunlu ve Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin takdim etti.
Gazileri ağırlamanın onur ve gururunu yaşadığını ifade eden Kaymakam Bilgihan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın öneminin günümüzde daha iyi anlaşıldığını ifade ederek harekata katılan ve milli mücadele adına canını ortaya koyan gazilere Türk milleti adına teşekkür etti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de gazilere hediyeler takdim etti.

Ramazan Şimşek, Ankara, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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