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Gölbaşı'nda koronavirüs önlemleri

Gölbaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkamayanların temel ihtiyaçlarını karışılıyor.

10.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:54
Gölbaşı'nda koronavirüs önlemleri
Gölbaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkamayanların temel ihtiyaçlarını karışılıyor.
Gölbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, evinden çıkmayan yaşlı vatandaşların taleplerine cevap verildiği, vatandaşların tamir ve bakım gibi ihtiyaçlarının da karşılandığı belirtildi.
Öte yandan risk grubunda bulunan ve işleri gereği dışarıda olan Gölbaşı Park Eymir Konutları'ndaki 20 bloğun apartman görevlilerine maske ve eldiven dağıtımı yapıldığı belirtildi.
Evinden çıkmayan 60 yaşındaki Sultan Demir, belediyenin "ALO BELEDİYE" hattına ulaşarak kombisinin arızalandığını söyledi. Bunun üzerine Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kocası alzaymır hastası Sultan Demir'in evine giderek, bozulan kombinin tamiratını gerçekleştirdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşlardan tamir bakımla ilgili taleplere anında yanıt verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Evden çıkamayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız için evde yaşanan aksaklıklarda, ustalık gereken işlerde ekiplerimiz yanlarında oluyor ve sorunlarını çözüyorlar. Yaşlılarımız bizim çınarlarımız, onlar bizim için çok değerli. Onlar yeter ki evlerinden çıkmasınlar. Biz onların ne ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Virüse karşı birçok tedbir alırken apartman görevlilerini de unutmadık. Risk grubunda bulunan apartman görevlilerimizi korumak için, görevlilere ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yaptık."

Kaynak: AA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Eymir, Güncel
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