Gölbaşı'nda koronavirüs tedbirleri
Gölbaşı'nda araçların ekipler tarafından dezenfeksiyonunun yapılması ANKARA - Gölbaşı'nda yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önleyici tedbir çalışmaları sürüyor.
29.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:09
Gölbaşı'nda araçların ekipler tarafından dezenfeksiyonunun yapılması ANKARA - Gölbaşı'nda yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önleyici tedbir çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: AA
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