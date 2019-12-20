Haberler » Güncel » Gölbaşı'nda mahalle sakinleri demir yoluna alt geçit istiyor - Haber

Gölbaşı'nda mahalle sakinleri demir yoluna alt geçit istiyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gar Şefliği önünde toplanan Kurugeçit Mahallesi sakinleri, Gar Şefliği ile mahalle arasına alt geçit yapılmasını istedi.

20.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:02 Gölbaşı'nda mahalle sakinleri demir yoluna alt geçit istiyor
'ın Gölbaşı ilçesinde Gar Şefliği önünde toplanan Kurugeçit Mahallesi sakinleri, Gar Şefliği ile mahalle arasına alt geçit yapılmasını istedi.
Gölbaşı Gar Şefliği önünde toplanan Kurugeçit Mahallesi sakinleri, Gar Şefliği ile mahalle arasında alt veya üst geçit yapılması için basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasını okuyan mahalle sakinlerinden Mehmet Bulu, demiryolu hattının ilçeyi ikiye böldüğünü ve alt tarafta kalan Kurugeçit Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyledi.
Mahallede oturan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için tren hattını kullanmak zorunda kaldıklarını ve mahalle ile tren hattı arasına alt geçit yapılmasını istediklerini anlatan Bulu, şunları kaydetti:
"Mahalleli istasyondaki vagonların altlarından, etrafından geçmek zorunda kalarak can güvenliklerini riske atıyor. Burada son 3 yıl içerinde 3 genç elektrik çarpmasına maruz kalarak ağır yaralandı ve hala tedavileri devam ediyor. 2 kadın da treninin altında kalarak hayatını kaybetti."
Açıklamanın ardından katılımcılar, sessizce dağıldı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:32   İranlı reformistten ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın, rejimi 2021'de yıkacağı iddiası - Haber
17:31   Lodos etkisini sürdürüyor - Haber
17:31   Çanakkale-küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü - Haber
17:30   Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu (3) - Haber
17:30   Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:49   Boğaz'da bu kadar da olmaz denilen görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
22.12.2019 17:34:46