Gölbaşı'nda "Modern ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması" Projesi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde GAP İdaresi tarafından desteklenen ve Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Modern ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması" Projesi çalışmaları devam ediyor.
13.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:06
Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde GAP İdaresi tarafından desteklenen ve Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Modern ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması" Projesi çalışmaları devam ediyor.
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, çalışmaları yerinde inceleyen ve çiftçilerle bilgi alışverişinde bulundu. Köksal, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, ceviz fidanı dikti.
Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz ise kurum olarak yürüttükleri proje ile 12 çiftçiye 10-15 dekar aralığında değişen kapama ceviz bahçesi tesis etiklerini söyledi.
Projenin GAP İdaresi tarafından yüzde 70 oranında hibe şeklinde desteklendiğini ifade eden Yılmaz, "Projemizi bahar ve güz dönemleri olmak üzere iki etap şeklinde gerçekleştirip yaklaşık olarak 250-300 dekar boş araziyi ceviz üretimiyle meyveciliğe kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.
Projeden faydalanan çiftçilerden İsmet Gürmüş ise devlet desteğiyle bahçesine ceviz dikip damla sulama sisteminden faydalandığını kaydetti.
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, çalışmaları yerinde inceleyen ve çiftçilerle bilgi alışverişinde bulundu. Köksal, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, ceviz fidanı dikti.
Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz ise kurum olarak yürüttükleri proje ile 12 çiftçiye 10-15 dekar aralığında değişen kapama ceviz bahçesi tesis etiklerini söyledi.
Projenin GAP İdaresi tarafından yüzde 70 oranında hibe şeklinde desteklendiğini ifade eden Yılmaz, "Projemizi bahar ve güz dönemleri olmak üzere iki etap şeklinde gerçekleştirip yaklaşık olarak 250-300 dekar boş araziyi ceviz üretimiyle meyveciliğe kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.
Projeden faydalanan çiftçilerden İsmet Gürmüş ise devlet desteğiyle bahçesine ceviz dikip damla sulama sisteminden faydalandığını kaydetti.
Kaynak: AA
Manşet
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