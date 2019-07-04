Gölbaşı'nda muhtarlara hizmet içi eğitim verildi

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yeni seçilen köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminerde Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya tarafından ihtiyar heyetlerinin teşkiline dair kanun ve ilgili mevzuatlar konularında mahalle muhtarlarına bilgi verildi.

Seminerde ayrıca mahalle ve köylerde yaşanan sorunlar, bu sorunların ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüm önerileri konularında bilgilendirme yapıldı.

Program sonunda Kaya, yeni seçilen muhtarlara başarılar diledi.

Kaynak: AA