Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gölbaşı'nda nanoteknolojik dezenfektan kabinleri konuldu

Gölbaşı Belediyesi girişine kurulan nanoteknoloji ile çalışan dezenfekte kabini vatandaşları memnun etti.

31.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:16
Gölbaşı'nda nanoteknolojik dezenfektan kabinleri konuldu
Gölbaşı Belediyesi girişine kurulan nanoteknoloji ile çalışan dezenfekte kabini vatandaşları memnun etti.
Dezenfekte kabini sık sık kullanan Gölbaşılılar, hayata geçirilen uygulama sebebiyle Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti.
Gölbaşı Belediyesi tarafından kurulan nanoteknolojik dezenfekte kabini, 3 saniyede giysi ve ayak altını dezenfekte ederek giysi ve ayak altına yapışan virüsleri yok ederek taşınmasını engelliyor.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, herkese dezenfekte kabini kullanarak salgından korunmaları çağrısında bulundu.
İlçenin belli noktalarına koymak üzere 3 kabin daha alacaklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumalarına yönelik tedbirler alıyoruz. Belediye gelen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Ardından Belediyede çalışan tüm birimlerimizi alt kata indirdik. Böylece vatandaşlarımızın kontrollü bir şekilde işlerini hal ediyoruz. Gölbaşı'nda belirli bölgelere çadırlar kurduk. Çadırlarda vatandaşlarımızın dezenfekte ediliyor ve ateşleri ölçülüyor. Mahallelerimizi ve tüm caddelerimizi ilaçladık. Pazar yerlerinde tedbirleri alan ilk alan belediyelerden bir tanesiyiz. Tezgahlar arasına beş metre aralık aldırdık. Vatandaşlarımız ve pazar esnafı da bu konudan memnun oldular."

Kaynak: AA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gölbaşı'nda nanoteknolojik dezenfektan kabinleri konuldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: Karabük?te öğretmenler maske üretiyor - Haber 17:52: ISPARTA Karantina süresi dolan 293 umre yolcusu, memleketlerine gönderildi - Haber 17:52: Libya'daki UMH: BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Hafter'in kontrolündeki bölgeye indi - Haber 17:52: Keçiören Belediyesinden üstü açık otobüs konserleri - Haber 17:52: Sudan'da Türk doktorların desteğiyle su kuyusu açıldı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber 16:37: New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi - Haber