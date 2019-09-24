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Gölbaşı'nda okul kantinleri denetlendi

Gölbaşı Belesiyesi zabıta ekipleri ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

24.09.2019 13:42Gölbaşı'nda okul kantinleri denetlendi
Gölbaşı Belesiyesi zabıta ekipleri ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.
Yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasıyla kantinlerde denetime başlayan Gölbaşı Belediyesi zabıtası, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uygunluk, yangın ile ilgili tedbirler, sağlık karnesi, ruhsat gibi evrakları kontrol etti.
Denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için üzerilerine düşen ne varsa yapacaklarını kaydetti.

Gölbaşı Belediyesi, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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