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Gölbaşı'nda okul servisleri denetlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenci servisleri trafik polisleri tarafından denetlendi.

09.09.2019 14:18 Gölbaşı'nda okul servisleri denetlendi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenci servisleri trafik polisleri tarafından denetlendi.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarını tek tek inceledi.

Belgeleri eksik olan sürücülere ceza işlem uygulanırken, trafik ekipleri ilçenin değişik noktalarında uygulama yaparak okul servis araçlarını adeta mercek altına aldı. Öğrencilerin emniyet kemerlerinin bağlı olup olmadığı, araçların stop lambalarının çalışır durumda olup olmadığı, kapasite üzerinde öğrenci bulunup bulunmadığının yanı sıra rehberlerinin olup olmadığı ve evraklar incelendi.

Okul servis araçlarının denetleme işlemlerinin her gün devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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