Menü
Haberler ›› Güncel ››Gölbaşı'nda okullar dezenfekte edildi - Güncel

Gölbaşı'nda okullar dezenfekte edildi

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda sınıfları, bahçeleri, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

13.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:20
Gölbaşı'nda okullar dezenfekte edildi
Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda sınıfları, bahçeleri, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.
Dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı temizliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gölbaşı Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli