Gölbaşı'nda okullar dezenfekte edildi
Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda sınıfları, bahçeleri, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.
13.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:20
Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda sınıfları, bahçeleri, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.
Dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı temizliyor.
Dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı temizliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli