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Gölbaşı'nda okullar ve kamu kuruluşları dezenfekte edildi

Gölbaşı Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilçedeki tüm okul ve kamu kuruluşlarını dezenfekte etti.

11.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:16
Gölbaşı Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilçedeki tüm okul ve kamu kuruluşlarını dezenfekte etti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden virüse karşı belediye olarak önlemleri aldıklarını belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşlarında koronavirüse karşı dezenfekte mücadelemizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli, okullardan başladık. Dezenfekte çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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Gölbaşı'nda okullar ve kamu kuruluşları dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel

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