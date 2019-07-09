Gölbaşı'nda orman yangını

Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi Şahin Sevin İlkokulu arkasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlerken, yangın ihbarını alan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine acil müdahale talimatı verdi.

Yangına, Gölbaşı Belediyesi ekipleri; Gölbaşı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale ederken, çok sayıda iş makinası da bölgeye nakledildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda 20-30 dönümlük alanı etkisi altına alan yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Başkan Bölgeye Gitti

İhbarı alır almaz programlarını iptal ederek, södürme çalışmalarına katılan Başkan Şimşek: " Yangın haberini alır almaz derhal Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerimize talimat vererek, tüm iş makinalarımızı ve personelimizi bu alana yönlerdirdik. İtfaiyemiz ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz söndürme çalışmaları neticesinde yangın büyük oranda söndürülerek kontrol altına alındı" dedi.

Duyarlı Olmaya Davet Etti

Yangında kaybedilen ağaçların üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Şimşek, insanların daha duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çekerek: "Her ne kadar daha da büyümeden müdahele etmiş olsak da, yaklaşık 20-30 dönümlük bir yeşil alan malesef yok oldu. Burada insanlarımızı çevreye karşı daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Yangının çıkış nedenini henüz bilemiyoruz ancak; yanan bazı ağaçların altında cam şişeler, çevrede sigara izmaritleri de görülüyor. Lütfen biraz daha dikkatli olalım" şeklinde konuştu.

Zarar Telafi Edilecek

Gölbaşı halkına geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Şimşek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine yanan bölgenin tekrar ağaçlandırılması için gerekli talimatları ilettiğini ifade ederek, oluşan zararın Gölbaşı Belediyesi tarafından kısa sürede telafi edileceği müjdesini verdi.