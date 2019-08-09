Haberler» Güncel» Haber

Gölbaşı'nda parkların bakımı yapılıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde parkların bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

09.08.2019 14:58 Gölbaşı'nda parkların bakımı yapılıyor
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde parkların bakım ve onarımı gerçekleştirildi.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklardaki bozulan yeşil alanları, oyun alanları, oturma bankları, kaldırım taşları, ve yürüyüş parkurlarını yeniden düzenledi.
Çalışmalar kapsamında tüm parklarda otomatik sulama, arazöz ile park ve yeşil alan sulama çalışmaları, çocuk oyun grubu ve fitness aletleri montajı ve tamiratı, yeşil alan gübreleme çalışmaları ve yeşil alan çalışmaları da gerçekleştirildi.
Ekiplerin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:32   Yenikapı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu(Havadan görüntüler)
16:32   Kırşehir TSO'dan mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı
16:32   Kurban Bayramı'na doğru
16:31   Yayla yolları asfaltlanıyor
16:30   Hazar Denizi'ne düşen uçağın enkazını SAK timi buldu
16:30   Şanlıurfa'da işçilerden eylem
16:30   Bursa'da orman yangını