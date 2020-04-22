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Gölbaşı'nda pazarlara girişler dezenfektan kabininden geçiyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon kabini üretildi.

22.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:21
Gölbaşı'nda pazarlara girişler dezenfektan kabininden geçiyor
Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon kabini üretildi. Semt pazarlarına konumlandırılan kabin ile dezenfekte olmadan Pazar yerlerine giriş mümkün olmayacak.

Gölbaşı Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçedeki tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, Sağlık İşleri ve Fen İşleri ortak çalışması ile Gölbaşı Belediyesi tarafından üretilen yerli dezenfeksiyon kabinlerini semt pazarları girişlerine yerleştirildi.

Bugün Karşıyaka Mahallesi'nde ilk kez kullanıma giren kabinlerin portatif ve taşınabilir olmasına dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "İlk günden beri korona virüs kapsamında aldığımız önlemlerle halkımızın sağlığını koruma gayretinde bulunduk. Aldığımız hızlı ve seri önlemlerle virüsün yayılmasını engellemeyi amaçladık. Halkımızın hizmetine sokulan makine, virüsün insanların elbiseleri ve ayakkabıları ile taşınmasını engelliyor. En önemli noktası ise insan sağlığına zarar vermeden, ilaçlama yapabiliyor" dedi.

Pazarlar denetim altında

Özellikle insanların tercih etmek zorunda kaldığı kalabalık yerlerin bulaşma riskini arttırdığını ifade eden Ramazan Şimşek "Pazar yerleri özellikle halkımızın sıkça tercih ettiği yerler arasında. Uzmanlarında belirttiği üzere bu virüsle baş etmenin en önemli yolu alacağımız tedbirler. Bizde pazar yerlerindeki tehlikeyi en aza indirgeyebilmek amacıyla giriş yerlerinde virüs bitene kadar kabinlerimiz ile mücadelemizi vereceğiz. Bugün gördük ki halkımızda aldığımız bu tedbirden çok memnun kaldı. Her şey Gölbaşı halkımızın sağlığı için" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Ankara, Güncel
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