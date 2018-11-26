Gölbaşı'nda Plan ve Bütçe Görüşmesi

Gölbaşı
ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği
Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Gölbaşı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda, Adıyaman
Vali Yardımcısı ve İlçe Kaymakam Vekili Adem Kaya
başkanlığında plan ve bütçe görüşmesini gerçekleştirdi.
İlçeye bağlı bütün köylerin talepleri doğrultusunda yardımların yapıldığını söyleyen Kaya, hizmetlerden yararlanmayan köyün bulunmadığını ifade etti.
Kaya, "Köylerin yüzde 96'sında altyapı çalışmaları tamamlandı. 2018 yılı içerisinde altyapısı tamamlanan köylere, kilitli parke taşı döşemesi yapıldı. Önümüzdeki iki yıl içerisinde bütün köylerimizin altyapısının bitirilmesini hedefliyoruz." dedi.
Daha sonra açık oylama usulü ile yapılan oylamada 2019 yılı plan ve bütçesi kabul edildi.
Programa, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İl Genel Meclis Üyeleri Emrullah Kara, Cumali Dursun, Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü Sait Özdemir
, Gölbaşı Belediyesi
Yazı İşleri Müdürü Halis Kısakara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve köy muhtarları katıldı.
Adem Kaya,Adıyaman,Köylere Hizmet Götürme Birliği
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:45