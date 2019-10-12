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Gölbaşı'nda polise sağlıklı yaşam semineri verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polislere Diyetisyen Gülşah Karmilyüzlü tarafından sağlıklı yaşam semineri verildi.

12.10.2019 11:17Gölbaşı'nda polise sağlıklı yaşam semineri verildi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polislere Diyetisyen Gülşah Karmilyüzlü tarafından sağlıklı yaşam semineri verildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Gülşah Karmilyüzlü tarafından Belediye konferans salonunda seminer verildi.

Karmilyüzlü, fiziksel aktiviteyi teşvik ederek obezitenin azaltılması, hastalıklarla mücadele, toplumda sağlıklı davranış, sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak konularında bilgilendirme yaptı. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Diyetisyen, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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