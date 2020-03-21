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Gölbaşı'nda semt pazarında koronavirüs tedbiri alındı

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Karşıyaka semt pazarında denetimlerde bulundu.

21.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:56
Gölbaşı'nda semt pazarında koronavirüs tedbiri alındı
Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Karşıyaka semt pazarında denetimlerde bulundu.
Müşterilerin ürünlere dokundurulmaması gerektiğini esnafa hatırlatan zabıta ekipleri, pazarda tezgah açan esnafa maske, eldiven ve broşürler dağıttı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Dünyayı tehdit altına alan bir salgın ile karşı karşıyayız. Biz de bu sebeple semt pazarlarımızda vatandaşlarımızın sağlığı için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Semt pazarlarında tezgah açan esnafa hem eldiven hem de koruyucu maske dağıtıldı. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Gölbaşı Belediyesi, Karşıyaka, Zabıta, Güncel

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