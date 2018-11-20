Gölbaşı'nda Sıfır Atık İçin Geri Dönüşüm Seferberliği Başladı

20 Kasım 2018 Salı 11:06



20 Kasım 2018 Salı 11:06

Gölbaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesine destek vermeyi sürdürüyor.Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında İncek Mahallesi, İncek Loft,Tek Yapı Kooparatifi, İncek TOKİ ve Eymir TOKİ konutlarında sıfır atık için vatandaşları bilgilendirerek atıkların kaynağında ayrıştırılması için toplama poşetleri dağıttı. Ekipler bilgilendirme çalışması yaptıkları bölgelerde toplanan ambalaj atıklarını her hafta cuma günü saat 13.00'ten sonra topluyor."Sıfır atık hem çevreye hem milli gelire katkı sağlıyor"'Sıfır Atık' projesinin başladığı günden bu yana çevre bilincinin gelişmesi için çok önemli bir katkı sağladığını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne belediye olarak tüm imkanlarımızla destek vermekteyiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Gölbaşı genelinde toplama poşeti dağıtıyor, projeyi ev ev gezerek anlatıyor projeye ilişkin broşürler dağıtıyor. Ekiplerimizin ayrıca kaynağında ayrıştırılan atık poşetleri her cuma topluyor. Sıfır atık projesi ile metal, kağıt, plastik ve camdan oluşan atıkların geri dönüşümü hem çevre temizliğine hem de milli gelire katkı sağlıyor" dedi. - ANKARA