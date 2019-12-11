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Gölbaşı'nda "Sıfır Atık Projesi" uygulaması

Gölbaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermeye devam ediyor.

11.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:19Gölbaşı'nda
Gölbaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermeye devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde ÇEVKO ve Alkın Kağıtçılık desteğiyle Atakent Villaları, Aydınlar Sitesi, Ankavilla, Altıngül konutlarında sıfır atık için vatandaşlar bilgilendirilerek atıkların kaynağında ayrıştırılması için dış mekan ambalaj atıkları kumbaraları, atık pil toplama kumbaraları ve toplama poşetleri dağıtıldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Belediye olarak projeye tüm imkanlarımızla destek vermeye devam ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz pilot bölgelerde toplama poşeti dağıtıyor, projeyi anlatıyor. Proje ile metal, kağıt, plastik ve cam atıkların geri dönüşümü hem çevre temizliğine hem de milli gelire katkı sağlıyor." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediyesi, Emine Erdoğan, Güncel

Kaynak: AA

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