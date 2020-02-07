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Gölbaşı'nda "sigaranın zararları" semineri düzenlendi

Gölbaşı'nda "sigaranın zararları" semineri düzenlendiGölbaşı Belediyesince, Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması amacıyla "sigaranın zararları" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

07.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:48
Gölbaşı'nda "sigaranın zararları" semineri düzenlendi
Gölbaşı Belediyesince, Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması amacıyla "sigaranın zararları" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.
Gölbaşı Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğünün iş birliğinde Belediye Meclis Salonu'nda Dr. Umut Ünver tarafından verilen seminerde, sigaranın zararları ve buna bağlı olabilecek hastalıklar hakkında sunum yapıldı.
Seminerde, sigara bağımlılığı, nikotin bağımlılık döngüsü, nikotin yoksunluğu, sigara neler yapar, sigaranın içeriğinde bulunan zehirli maddeler, sigaranın tetiklediği hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmak için yapılması gerekenler anlatıldı.
Seminere Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanriverdi, MHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Özer Polat, belediye birim müdürleri ile belediye çalışanları katıldı.
Gölbaşı'nda

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Kaynak: AA


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