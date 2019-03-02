Gölbaşı'nda Sosyal Market ve Hilal Kart Projeleri

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ANKARA (AA) - Cumhur İttifakı ve MHP'nin Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, vatandaşın zorunlu ihtiyaçları için Sosyal Market kuracaklarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da Hilal Kart dağıtılacağını açıkladı.Şimşek, yaptığı açıklamada ilçede dar gelirli vatandaşlara hitaben tüm gıda, elbise ve ayakkabı ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle Sosyal Market kurulacağını, dağıtılacak Hilal Kart sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını bu marketlerden kartlarına ücretsiz yüklenen bakiyelerle temin edebileceklerini ifade etti.Başkan Adayı Şimşek, ilçe sakinlerinin de istedikleri takdirde Sosyal Market'ten alışveriş yapabileceklerini bildirdi.