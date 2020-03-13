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Gölbaşı'nda tüm okullar dezenfekte edildi

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda sınıfları, bahçeleri, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

13.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:42
Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda sınıfları, bahçeleri, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.
Dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı temizliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Gölbaşı'nda tüm okullar dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gölbaşı Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Güncel

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