Gölbaşı'nda tüm okullar dezenfekte edildi
Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda sınıfları, bahçeleri, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.
13.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:42
Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda sınıfları, bahçeleri, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.
Dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı temizliyor.
Dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı temizliyor.
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Kaynak: AA
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