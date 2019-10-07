Gölbaşı'nda Türk Dünyası Başkenti Ankara konserleri

5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası etkinlikleri kapsamında Gölbaşı'nda da "Türk Dünyasının Başkenti Ankara Konserleri" düzenlenecek.

TİKA ve Türksoy 'ın katkılarıyla Gölbaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde Ankara seymen gösterilerinin yanı sıra Türk Dünyası'ndan gelen sanatçılar hem kendi dillerinde, hem de Türkçe olarak şarkılar söyleyip, şiirler okuyacak veyöresel dans gösterilerini sunacak.

BAŞKAN ŞİMŞEK'TEN HALKA DAVET

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, etkinliğe tüm Gölbaşı halkını davet ederken "9 Ekim Çarşamba saat 19:00'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Türk Dünyasının Başkenti Ankara Konserleri'ne tüm halkımız davetlidir." Dedi.