Gölbaşı'nda umre dönüşü 3 bin 500 kişinin karantina süreci devam ediyor
UMRE dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 500 kişinin karantina işlemleri sürüyorUmre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönenlerden 3 bin 500'ü, Gölbaşı'dan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirildi.
17.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:33
UMRE dönüşü Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 500 kişinin karantina işlemleri sürüyor
Umre ziyaretinin ardından Türkiye 'ye dönenlerden 3 bin 500'ü, Gölbaşı'dan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirildi. Ankara Üniversitesi 50'nci Yıl Yerleşkesi'nde bulunan yurtta gözlem altına alınan vatandaşların karantina işlemleri sürdü. Karantinanın 3'üncü gününde yurdun çevresinde alınan güvenlik önlemleri de devam etti. Maske ve eldiven takarak görev yapan polisler, yakınlarını ziyaret için gelenlerin içiriye girmesine izin vermedi. Görevliler ise gerekli kontrolleri yapılarak içeriye alındı. Yurda girş çıkış yapan araçlar da kapıda belediye görevlileri tarafından dezenfekte edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Yurtlar Kurumu, Türkiye, Ankara, Umre, Güncel
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