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Gölbaşı'nda yapılacak olan mezbahanın yeri belirlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurulacak modern mezbaha için Oğulbey Mahallesi'nde belirlenen hazine arazisinde 30 yıllığına irtifak hakkı tesis edilecek.

04.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:39Gölbaşı'nda yapılacak olan mezbahanın yeri belirlendi
'nın Gölbaşı ilçesinde kurulacak modern mezbaha için Oğulbey Mahallesi'nde belirlenen hazine arazisinde 30 yıllığına irtifak hakkı tesis edilecek.
Gölbaşı'nı hayvancılık sektörünün merkezi haline getirecek ve yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan Mezbaha, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı'nın yapılacağı alan, 30 yıllığına Gölbaşı Belediyesine tahsis edilecek.
Kararın Gölbaşılı çiftçilere ve hayvancılara hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, şunları kaydetti:
"Milli ekonomimizin temeli olan tarım ve hayvancılığa Gölbaşı Belediyesi olarak ayrı bir önem veriyoruz. Hayvancılık sektörünün olmazsa olmazlarından biri olan Mezbaha, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı projesi ile ilçemizdeki çok önemli bir sorun da ortadan kalkmış olacak. Avrupa standartlarını aratmayacak şekilde yapılacak olan tesis, Gölbaşı ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacak ve sadece ilçemize değil, çevre il ve ilçelere de hitap edecek."

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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