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Gölbaşı'nda yeşil alanlar genişliyor

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yıl boyunca yeni ağaçlandırma alanları oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 28,29 metrekareye çıkardı.

25.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:56 Gölbaşı'nda yeşil alanlar genişliyor
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yıl boyunca yeni ağaçlandırma alanları oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 28,29 metrekareye çıkardı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 30 bin metrekarelik yeni yeşil alan oluşturarak toplam yeşil alanı 145 parkta 761 bin 973 metrekareye çıkardı.
Bu sayede kişi başına düşen yeşil alan miktarı 28,29 metrekareye çıkarıldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı değerlendirmede Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2019 yılını yoğun bir tempoda çalışarak geçirdiğini belirterek, "Yapılan çalışmalarla birlikte Gölbaşı'nda hem yeşil alan miktarını artırıyoruz hem de ilçemizi daha estetik bir hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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