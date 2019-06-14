Gölbaşı'nda yıl sonu sergisi

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Halk Eğitim Merkezlerinde her yaştan insanın ilgi ve yeteneklerine uygun kurslar düzenlendiğini ifade eden Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar
, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 196 kurs açtıklarını söyledi.
Halk Eğitim Merkezi bahçesinde kursiyerler tarafından bağlama, gitar ve keman dinletileri sunuldu, skeç, halk oyunları, muay thai ve eskrim gösterileri yapıldı.
Daha sonra Kaymakam Vekili Adem Kaya
tarafından serginin açılışı yapıldı.
Sergiyi gezerek kurs yetkililerinden bilgi alan Kaya, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.