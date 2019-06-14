14.06.2019 12:59
Haberler»Güncel » Haber

Gölbaşı'nda yıl sonu sergisi

Gölbaşı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Halk Eğitim Merkezlerinde her yaştan insanın ilgi ve yeteneklerine uygun kurslar düzenlendiğini ifade eden Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 196 kurs açtıklarını söyledi.
Halk Eğitim Merkezi bahçesinde kursiyerler tarafından bağlama, gitar ve keman dinletileri sunuldu, skeç, halk oyunları, muay thai ve eskrim gösterileri yapıldı.
Daha sonra Kaymakam Vekili Adem Kaya tarafından serginin açılışı yapıldı.
Sergiyi gezerek kurs yetkililerinden bilgi alan Kaya, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Kaynak: AA
Yusuf Uçar, Adıyaman, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:58 İstanbul'da Yaşayan Türkistanlılar istikrardan yana
14:58 Şuhut Jandarma Komutanlığından 180. yıl dönümü kahvaltısı
14:58 BİNALİ YILDIRIM GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
14:57 Mahathir'in 'altına endeksli para birimi' planı ekonomistlerin gündeminde
14:57 Hasketbol Gençlik ve Spor Külübü 115 sporcu ile 115 resmi maça çıktı
14:57 Junıoshow öncesi kura çekimi yapıldı
14:57 Bayburt'ta 14 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı
14:57 Zabıta ekipleri ekmek gramaj denetimi yaptı
14:57 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:56 Babalar Günü ve Karne heyecanı Forum Trabzon'da eğlenceye dönüşüyor
14:56 Kendini kavak ağacına asan adamın cesedi 3 gün sonra bulundu
14:55 Her Yerde Sen oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?
14:55 Polisten ilk kez karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediye
14:55 Vali, sosyal medyada kendisini zirveye taşıyan yazı için özür bekliyor