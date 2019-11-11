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Gölbaşı'nda zehirlenme vakası paniğe neden oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde zehirlenme şüphesi ile hastaneye getirilen kişi tedavi altına alınırken, hastanın bulunduğu kısım bir süre kapatılarak tedbir amaçlı ilaçlandı.

11.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:09Gölbaşı'nda zehirlenme vakası paniğe neden oldu
'nın Gölbaşı ilçesinde zehirlenme şüphesi ile hastaneye getirilen kişi tedavi altına alınırken, hastanın bulunduğu kısım bir süre kapatılarak tedbir amaçlı ilaçlandı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi Acil Polikliğine zehirlendiği iddiasıyla bir hasta getirildi. Hastanın bir kimyasaldan zehirlendiği şüphesine karşı yetkililer acil serviste tedbir aldı. Acile gelen hastalar poliklinik servisine yönlendirilirken, olay yerine gelen AFAD ekipleri acil polikliniğinde ilaçlama yaptı. Hastane yetkilileri her türlü tedbiri alırken, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı. Fare zehri içtiği iddia edilen A.S.'nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Devlet Hastanesi, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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