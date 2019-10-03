Gölbaşı'nın araç filosu güçlendi

Gölbaşı Belediyesi tarafından alınan 7 yerli yeni araç hizmete girdi.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 çift kabin kamyonet, 2 otobüs ve 3 cenaze aracı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yerli ve milli üretimi desteklediklerini belirterek, "Ülkenin 2023 vizyonu doğrultusunda son yıllardaki yerli ve milli üretim hamlesine biz de elimizden gelen katkıyı sağlamak için yerli ve milli üreticilerimizle çalışmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle yeni araçların yerli üretim olmasına özen gösterdik." ifadesini kullandı.

Araçları kullanacak sürücüleri de uyaran Şimşek, "Şu unutulmamalı ki kullanacağınız bu araçlarda tüm Gölbaşılıların hakkı var. Kendi araçlarınızı nasıl kullanıyorsanız, bu araçları kullanırken de kendi aracınızdan daha fazla özen gösterin. Hiçbir şey bir insan hayatından daha önemli değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, araç filosuna yeni eklenen otobüslerden birini kullanarak şehir turu attı.

Kaynak: AA