Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu

298 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Türkiye'nin en büyük altıncı gölü konumundaki İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Gölün en gözde mesire alanlarından biri olan Orhangazi çamlığı bölgesinde göl suyu yaklaşık 25 - 30 metre çekildi.

YAĞIŞ YOK KURAKLIK VAR

Sahil boyunca gözlenen su çekilmesinin yağışların az olması ve tarım alanlarının bilinçsiz sulanmasından kaynaklandığı iddia edildi.

"İLK DEFA BU KADAR ÇEKİLDİ"

Orhangazi'de yaşayan Asım Sevinç, çocukluğundan beri ilk defa bu kadar suyun çekildiğine şahit olduğunu belirterek, "Tahminen 25 metreye kadar su çekildi. Mevsimin çok yağışsız geçmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Sabahları önceden arabaların üzerinde çiğ oluyordu, onu bile göremiyoruz. Yağmur yağmadı, ama göl kenarında fabrikalar açıldı. Onlar gölden su çekiyor. İznik ve Orhangazi etrafındaki tarımla uğraşan insanlarımız tarlalarını suluyor. Gölü bu hale getirdi. Bu böyle devam ederse seneye en az 100 metre göl çekilir diye düşünüyorum" dedi.

GÖLBAŞI KURUDU

Uludağ'dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen ve Bursa ovasının yüzde seksenini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı kuraklık sebebiyle kurudu.