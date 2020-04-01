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Gölbaşı'nın ilçe oluşunun 62. yıldönümü

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı'nın ilçe oluşunun yıldönümü ve 1 yıllık görev süresiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

01.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:02
Gölbaşı'nın ilçe oluşunun 62. yıldönümü
Adıyaman 'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı'nın ilçe oluşunun yıldönümü ve 1 yıllık görev süresiyle ilgili bir mesaj yayımladı.
Yıldırım, mesajında, 35 bin nüfusuyla Gölbaşı'nda birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir aile olduklarını belirtti.
İlçenin her bir köşesine sevdalı olduklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Kendi içimizde sevgi ve muhabbeti büyüterek kocaman bir aile olmayı başardık. Hep birlikte güldük, hep birlikte dertlendik. Düğünümüzde cenazemizde de birdik. Zorluklar karşısında hep beraber kenetlendik. Sevginin ve değişimin ışığında fedakarca çalışan personellerimizle canla başla, aşkla, heyecanla çalıştığımız bir yılı geride bıraktık. Gölbaşı Belediyesi olarak sizlere hizmet etmeninin gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bugün ilçemizin ilçe oluşunun yıl dönümüdür. Sağlık, huzur, mutluluk dolu nice günler geçirmeniz dileğiyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel
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