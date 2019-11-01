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"Gölbaşı'nın kalkınması için her türlü potansiyele sahibiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bir şehrin kalkınması için gerekli olan her türlü insan kaynağına, bilgi birikimine ve potansiyeline sahibiz." dedi.

01.11.2019 13:24
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bir şehrin kalkınması için gerekli olan her türlü insan kaynağına, bilgi birikimine ve potansiyeline sahibiz." dedi.
Şimşek, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesince, ilçenin sürdürülebilir kalkınma hamleleri ve hedeflerinin yol haritasını belirlemek amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, faydalı olabilecek her türlü fikre açık olduklarını söyledi.
İlçeyi ortak akılla yönettiklerini anlatan Şimşek, şöyle konuştu:
"Gölbaşı'nı geleceğe taşımak için buradayız. Gölbaşı'nın gelişmesi için her türlü öneriye açığız. Bizim kapımız da gönlümüz de açık. Bizler sizlerin he zaman yanınızdayız. Gölbaşımıza yapacağımız projelere herkesin katkılarını bekliyoruz. Bir şehrin kalkınması için gerekli olan her türlü insan kaynağına, bilgi birikimine ve potansiyeline sahibiz. Bu gücü sinerjiye dönüştürmek için bu toplantıda sizlerle birlikteyiz."
Toplantıya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, akademisyenler, bürokratlar, iş dünyası, eğitim kuruluşları ve STK temsilcileri katıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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