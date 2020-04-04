Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gölbaşı pazarlarına sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelgeye göre pazar yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler Gölbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

04.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:21
Gölbaşı pazarlarına sıkı denetim
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelgeye göre pazar yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler Gölbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Genelge ile yapılan düzenlemelere harfiyen uyulurken, Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekipleri Seğmenler Semt Pazarı'nda alınan önlemleri denetledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatı ile Gölbaşı'ndaki Pazar yerleri İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre düzenlendi. Genelgeye göre pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar, demir bariyer ve benzeri araç gereçle kapatılarak kontrolsüz giriş ve çıkışlar engellendi. Pazar yerine 100'den fazla kişinin girişine izin verilmezken, vatandaşlar Pazar yerine 10'ar kişi halinde alınıyor. 10 kişi alışverişini tamamlayıp çıkınca Pazar yerine görevliler tarafından 10 kişi daha içeri alınarak, pazarda 100'den fazla kişinin olması da önlenmiş oluyor. Aynı zamanda vatandaşların Pazar yerinde maskesiz alışveriş yapmasına da müsaade edilmiyor.

Alışveriş için pazara gelen vatandaşların ateş ölçümleri sağlık görevlileri tarafından yapılırken, Pazar esnafının da ateş ölçümleri yapılıyor. Öte yandan, pazarda hijyen çalışmalarını yanı sıra, pazar esnafının maskesiz ve eldivensiz satış yapmasına da izin verilmiyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de Pazar yerinde alınan önlemleri denetlerken, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek "Vatandaşımızı sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu anlamda İçişleri Bakanlığımızın ek genelgeyle pazar yerlerinde alınması gereken tüm tedbirleri aldık ve harfiyen uyguluyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gölbaşı pazarlarına sıkı denetim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ’da toplu ulaşım yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da toplu ulaşım yasaklandı
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:04: Niğde'de karantinadaki Mehmet Güven'e 4'üncü yaş sürprizi - Haber 16:04: Vali açıkladı, Rizeliler'in seyahat yasağını delme girişimleri "Pes" dedirtti - Haber 16:04: Araban'da yağışlar nedeniyle daha önce kuruyan bazı derelerden su aktı - Haber 16:03: Köpeği kediye saldırttı, kedinin yuvasını tekmeledi - Haber 16:03: Kızılay'ın merhamet eli bütün şehri kucaklıyor - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler