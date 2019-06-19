Gölbaşı Tabiat Parkı'nda yaz kampı düzenlendi

Gölbaşı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve GAP Cheetos
Çocuk Gelişim Merkezi iş birliği ile yaz çocuk kampı düzenlendi.
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda düzenlenen kampa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'ndeki çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören 9 ilden 150 öğrenci katıldı.
GAP İdaresi Başkanlığı Sosyal Projeler Koordinatörü Ali Çiçin, 9 ilden 13 Gelişim Merkezi'nde eğitim gören 150 çocuğu yaz kampında buluşturduklarını belirterek, bu kampta öğrencilere çeşitli eğitsel kurslar verdiklerini söyledi.
Bir hafta sürecek kamp boyunca çeşitli gezilerin düzenleneceği öğrenildi.