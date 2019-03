Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz. FETÖ ile iş birliği yapanın Türk milletinin hayrına bir kaygısı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı, mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülke ile ilgili bir derdi olamaz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karanfil Caddesi'nde düzenlenen Gölbaşı Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap etti.Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezini Gölbaşı'nda kurduklarını belirten Erdoğan, "Bunu CHP kıskanıyor. 'Uzay merkezinin, uydunun ne işi var?' diyor. Bu ittifak böyle bir ittifak." diye konuştu.Daha pek çok hizmetle Gölbaşı'nı potansiyeline uygun altyapıya kavuşturacaklarını kaydeden Erdoğan, ilçeyi çok daha büyük yatırımlarla desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.Bunun için 31 Mart yerel seçimlerinin önemine işaret eden Erdoğan, Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı kapsamında MHP belediye başkan adayını destekleyeceklerini hatırlattı. Erdoğan, "Sizlerden büyükşehirde Mehmet Özhaseki, ilçemizde Ramazan Şimşek kardeşimle hizmet yolculuğumuzu sürdürmenizi özellikle istiyorum." ifadelerini kullandı."Her seçim bir beka seçimidir""Türkiye gibi bir ülkede önemsiz seçim olmaz" diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye gibi çevresinde dünyanın tüm güçlerinin cirit attığı, hesap yaptığı, güç kullandığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Biz, işte bunun için 31 Mart'ın beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Elini vicdanına koyarak, şöyle ülkemize ve çevremize bakan herkes, bu gerçeği teslim edecektir. Sınırlarımızın ötesinde ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri, tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Türkiye üzerinde hesapları olan güçler, gözlerini 31 Mart'a dikmiş bekliyorlar. Ülkemizin içinde ne kadar ezanımızla, bayrağımızla, vatanımızla, milli iradeyle, demokrasiyle, geleceğimizle sorunlu kesim varsa hepsi de tüm güçleriyle 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar. Sizler bu seçimde sadece büyükşehirde ve ilçenizde belediye başkanlarını seçmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm hesaplarını da bozacaksınız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size şimdi bayrak, ezan, vatan düşmanlarını dev ekranda izleteyim" diyerek, alanda bulunan ekrandan vatandaşlara görüntüler izletti.Erdoğan, görüntüler akmaya devam ederken "Şu gördünüz yerde bir tane Türk bayrağı yok, Bay Kemal orada." dedi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de toplanan grubun ezan okunduğu sırada ıslık çalıp slogan attığı görüntülere ilişkin, "Kim var burada, HDP'liler, CHP'liler, FETÖ'cüler var. Hep beraberler. İşte CHP il başkanı o da orada." diye konuştu."Belediyecilik bizim işimiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:"Bunlar, İstiklal Marşının düşmanı değil mi? HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı okunmuyor. Hatta bayrağımız bile asılmıyordu, son zamanlarda ufak sembolik bir bayrağımızı oraya asıyorlar, korkularından... 'Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli:Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.' Biz böyle yetiştik, böyle bugünlere geldik. Ama bunlarda bu yok. 31 Mart işte bunun için bir beka meselesidir. Onun için de hanım kardeşlerim, gençler kapı kapı dolaşacağız, çok çalışacağız. Eğer mesele belediyecilikse, hiç kimse kusura bakmasına ama bu konuda kimse elimize su dökemez. Belediyecilik bizim işimiz. İdeolojik kaygıların ön plana çıktığı veya bireysel inisiyatiflerin belirleyici olduğu yerler dışında her yerde milletimizin tercihinin gönül belediyeciliğinden yana olacağına inanıyorum.""Bunların asıl derdi Rabiamızladır"Buna rağmen birilerinin neden terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart'ı bir dönüm noktası haline getirdiğini soran Erdoğan, "Çünkü bunların derdi belediyeler değil, doğrudan doğruya Türkiye'nin kendisidir. PKK ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz. FETÖ ile iş birliği yapanın Türk milletinin hayrına bir kaygısı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı, mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülke ile ilgili bir derdi olamaz. Bunların asıl derdi Rabiamızladır." değerlendirmesinde bulundu."Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı."780 bin kilometrekareyle bu vatan bölünemez""Bu malum zillet ittifakı var ya onlar bir de bizim ülkemizi bölmeye gayret ediyorlar. Onu da size ispatlıyorum" diyen Erdoğan, HDP'li bazı milletvekillerinin PKK terör örgütüne yönelik sözlerinin yer aldığı videoyu dev ekranda izletti.HDP eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Kürt olmadığını belirten Erdoğan, "Kardeşlerim bu adam, Kürt değil. Ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Bu sirk cambazı... Benim ülkemi bölme gayreti içerisine giren böyle bir adama, benim halkım en güzel cevabı verecek. Ülkemizde bizim Kürdistan var mı? Kürdistan'ı çok seviyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var buyursun oraya gitsin." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "780 bin kilometrekareyle bu vatan bölünemez. Böyle bir gayretin içerisinde girenler hesabını verir. Kadın ne diyor? 'Biz sırtımızı PKK, YPG'ye, bunlara dayadık' diyor. Ben de diyorum ki biz, sırtımızı bu aziz millete ve Allah'ımıza dayadık." dedi."O cezaevinde dikiyor zaten""Allah'a dayan sa'ye sarıl hikmete ram ol. Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol" dizelerini okuyan Erdoğan, "Biz böyle çıktık bu yola. Dolayısıyla bunlara göz açtırmayız. Ne diyor, '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırdınız, yoksa savaş kapıda'. Ne oldu, 1 Temmuz geldi geçti. ya topunuz gelin, topunuz... Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Daha da gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Heykelini dikecekmiş. Nerede dikecekmiş? O cezaevinde dikiyor zaten." yorumunu yaptı."Peki onlar ittifaklarını ne etrafında kurdular?"Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da başlattıkları süreçle Yeni Kapı ruhuyla oluşturduklarını belirten Erdoğan, "O günden bugüne bu şekilde geldik. Şimdi benim bir duam var, diyorum ki ya Rab, bize pazara kadar değil mezara kadar inşallah bu ittifakımızı devam ettirmeyi nasip eyle. Onun için dayanışmamız çok önemli, el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, kardeşçe bu işi inşallah taçlandıracağız." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peki onlar ittifaklarını ne etrafında kurdular? Bölücü örgütün emrindeki partinin yöneticileri açıkça kimleri desteklediklerini ifade ediyorlar. CHP'ye sorsanız 'böyle bir ittifak yok' diyor, adı iyi ama kendisi karışık bir parti var, ona sorsanız zaten külliyen reddediyor, kendilerini inkar pahasına bu ittifakta yer alan Saadetçilere sorsanız onlar da kabul etmez. Ama tüm bu partilerin belediye meclis üyelikleri listelerinde terör örgütünün mensuplarının aday olarak gösterildiğini oralarda yaşayan vatandaşlarımız gayet iyi biliyor." dedi."İftirayla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar"Bunun için uzağa gitmeye gerek olmadığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gölbaşı'nda CHP'nin adayı var mı? Yok. Gölbaşı'nda HDP'nin adayı var mı? Onun da yok. Peki kimin adayı var? Sözde iyi partinin adayı var. Demek ki bu aday hepsinin ortak adayı. Aynı soruyu büyükşehir için soruyorum, büyükşehirde HDP'nin adayı var mı? Büyükşehirde sözde iyi partinin adayı var mı? Yok. Büyükşehir'de CHP'nin adayı kim? Hepsinin de ortak adayı. Bu gerçekler ortadayken hala laf oyunlarıyla, inkarla, yalanla, iftirayla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar.Biz çukur olaylarından sonra bölücü örgütün emrine giren tüm belediye başkanlarını biliyorsunuz görevden aldık. Onları görevden aldıktan sonra Güneydoğu, Doğu Anadolu, bütün buralar şimdi pırıl pırıl oldu, ayağa kalktı. Şimdi bunlar kimi yerde CHP, kimi yerde İYİ Parti, kimi yerde Saadet üzerinden terör örgütü yandaşlarını belediyelere sızdırmaya çalışıyorlar. Milletimiz bu oyuna inşallah izin vermeyecektir. Ankaralı bu alavere dalavereye müsade etmeyecek."Vatandaşlara, "Gölbaşı bu tezgahı bozar mı? Gölbaşı, 31 Mart'ta bu oyunu bozuyor muyuz? Gölbaşı, 31 Mart'ta ülkemize ve geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? Gölbaşı, 31 Mart'ta ezanımıza dil, bayrağımıza el uzatanlara sandıkta derslerini veriyor muyuz? Gölbaşı, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, aldığı "Evet" yanıtının ardından "Rabbim hepinizden razı olsun. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı size emanet ediyorum." dedi.NotlarCumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı'nda yapımı tamamlanan 219 eserin toplu açılışını yaptı. Erdoğan, beraberindekilerle kurdele keserek, eserlerin hayırlı olmasını diledi.AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik eden Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbalarla çay dağıttı.Açılış töreninin yapıldığı alandaki binalara "Sağduyunun birlikteliği, beka için milli karar cumhur için istikrar", "Korkaklar zafer anıtı dikemez", "Ankara'ya tecrübe yakışır", "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönmek bilmez yürürüz" yazılı pankartlar asıldı.-"Milletin bağrından çıkan bir lider"Açılış töreni öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki birer konuşma yaptı.Bakan Turhan konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız yolda, milyonları takmış peşine geliyor. Sizin içinizden çıkan, milletin bağrından çıkan bir lider. Birilerinin getirip koltuğa oturttuğu değil milletin içinden çıkan, milletin adamı. Sizden aldığı yetkiyi bugüne kadar size hizmet için kullandı." dedi.Hizmet kervanının devam edeceğini dile getiren Turhan, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, onun vizyonuyla, onun gösterdiği hedeflere ulaşmak için sizlerle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Seçimlerde Cumhur İttifakı'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mehmet Özhaseki'ye, Gölbaşı Belediye Başkanlığı için Ramazan Şimşek'e destek isteyen Turhan, "Karşı tarafta bir ittifak kurulmuş, yularları dışarıdan, terör örgütleriyle bağlantılı, samimi olmayan, fıs fıs konuşurken mikrofonlarda bazen içindekilerini kusan, ezana saygısız, millete saygısız, milletin değerlerine saygısız bir illet ve zillet ittifakı var." şeklinde konuştu.Turhan, 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel yönetim seçimi değil bir beka seçimi olduğunu belirterek, vatanın birliği, devletin bölünmez bütünlüğü, bayrağın gönderde kalması, ezanın şerefelerde susmaması için Cumhur İttifakı'na destek istedi.Bakan Turhan, şunları kaydetti:"Önümüzde dünya lideri olduğu müddetçe milletimiz dünyanın en rahat, en refah hayat standardına inşallah ulaşacak. O lider ki bölgemizde, sınırlarımızda gelip de ağalık, paşalık yapan, oralarda hava atıp racon kesmeye çalışanlara dersini veren bir lider. Onlara karşı dik duran, mazlumların hamisi, savunucusu olan. Sadece sınırlarımızdaki değil bütün dünyadaki mazlumlar onun büyüklüğüne, onun güzelliğine, onun liderliğine, onun başta olmasına umut bağlamış."-"Ağlak ağlak geziyor, mağdur edebiyatı yapıyor"Mehmet Özhaseki ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönemlerindeki icraatlarını anlattı ve Ankara için hazırladığı projelerden örnekler verdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan diğer adayları eleştiren Özhaseki, "Bir tanesi CHP'nin adayı, ağlak ağlak geziyor, mağdur edebiyatı yapıyor. Yapma böyle, sen Ankara'ya ne yapacaksan onu söyle." ifadelerini kullandı.Rakiplerinin HDP ile işbirliği yaptığını ancak bunu açıkça ifade etmediğini dile getiren Özhaseki, "Bakın onların siyasi temsilcileri çıkıyor diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz'. O ne demek, Kürdistan neresi ki, bizim ülkemizin her bir karışının, köşesinin adı Türkiye'dir Türkiye elhamdülillah. Lanet olsun bu devleti bölmek isteyenlere, lanet olsun bizim kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlere, lanet olsun Kürdistan diye bağıranlara, 'sırtımızı PKK'ya dayadık' diyenlere lanet olsun." diye konuştu.Özhaseki, "Bir de sahte senetler, Yargıtay kararları, iş takipçiliği, tehdit, şantaj çıktı ortaya. Neler varmış bunlarda. Biz kimseye iftira etmeyiz, özeline bakmayız, yaşantısını konuşmayız. Ancak biz projeleri konuşuruz. Buna hakkımız var." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yönelik "iftiraları" nedeniyle tazminatlar kazandığını ifade eden Özhaseki, daha önce kazandığı tazminatlarla vatandaşlara sucuk dağıttığını hatırlattı. Özhaseki, "Şimdi 10 bin lira daha geldi, onunla da Gölbaşı'na döner tezgahını kurar, birlikte yeriz." diye konuştu.Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bazı AK Parti'li ve MHP'li milletvekilleri de katıldı.(Bitti)