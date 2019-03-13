Gölbaşı Toplu Açılış Töreni - Turhan-Özhaseki

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
'ın konuşması AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin konuşmasıMiting alanından detay -"Milletin bağrından çıkan bir lider"
Açılış töreni öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan, Ankara Valisi Vasip Şahin
, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay
, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki birer konuşma yaptı.
Bakan Turhan konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız yolda, milyonları takmış peşine geliyor. Sizin içinizden çıkan, milletin bağrından çıkan bir lider. Birilerinin getirip koltuğa oturttuğu değil milletin içinden çıkan, milletin adamı. Sizden aldığı yetkiyi bugüne kadar size hizmet için kullandı." dedi.
Hizmet kervanının devam edeceğini dile getiren Turhan, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, onun vizyonuyla, onun gösterdiği hedeflere ulaşmak için sizlerle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Seçimlerde Cumhur İttifakı'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mehmet Özhaseki'ye, Gölbaşı Belediye Başkanlığı için Ramazan Şimşek
'e destek isteyen Turhan, "Karşı tarafta bir ittifak kurulmuş, yularları dışarıdan, terör örgütleriyle bağlantılı, samimi olmayan, fıs fıs konuşurken mikrofonlarda bazen içindekilerini kusan, ezana saygısız, millete saygısız, milletin değerlerine saygısız bir illet ve zillet ittifakı var." şeklinde konuştu.
Turhan, 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel yönetim seçimi değil bir beka seçimi olduğunu belirterek, vatanın birliği, devletin bölünmez bütünlüğü, bayrağın gönderde kalması, ezanın şerefelerde susmaması için Cumhur İttifakı'na destek istedi.
Bakan Turhan, şunları kaydetti:
"Önümüzde dünya lideri olduğu müddetçe milletimiz dünyanın en rahat, en refah hayat standardına inşallah ulaşacak. O lider ki bölgemizde, sınırlarımızda gelip de ağalık, paşalık yapan, oralarda hava atıp racon kesmeye çalışanlara dersini veren bir lider. Onlara karşı dik duran, mazlumların hamisi, savunucusu olan. Sadece sınırlarımızdaki değil bütün dünyadaki mazlumlar onun büyüklüğüne, onun güzelliğine, onun liderliğine, onun başta olmasına umut bağlamış."
-"Ağlak ağlak geziyor, mağdur edebiyatı yapıyor"
Mehmet Özhaseki ise Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönemlerindeki icraatlarını anlattı ve Ankara için hazırladığı projelerden örnekler verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan diğer adayları eleştiren Özhaseki, "Bir tanesi CHP
'nin adayı, ağlak ağlak geziyor, mağdur edebiyatı yapıyor. Yapma böyle, sen Ankara'ya ne yapacaksan onu söyle." ifadelerini kullandı.
Rakiplerinin HDP
ile işbirliği yaptığını ancak bunu açıkça ifade etmediğini dile getiren Özhaseki, "Bakın onların siyasi temsilcileri çıkıyor diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz'. O ne demek, Kürdistan neresi ki, bizim ülkemizin her bir karışının, köşesinin adı Türkiye
'dir Türkiye elhamdülillah. Lanet olsun bu devleti bölmek isteyenlere, lanet olsun bizim kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlere, lanet olsun Kürdistan diye bağıranlara, 'sırtımızı PKK
'ya dayadık' diyenlere lanet olsun." diye konuştu.
Özhaseki, "Bir de sahte senetler, Yargıtay
kararları, iş takipçiliği, tehdit, şantaj çıktı ortaya. Neler varmış bunlarda. Biz kimseye iftira etmeyiz, özeline bakmayız, yaşantısını konuşmayız. Ancak biz projeleri konuşuruz. Buna hakkımız var." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'ndan kendisine yönelik "iftiraları" nedeniyle tazminatlar kazandığını ifade eden Özhaseki, daha önce kazandığı tazminatlarla vatandaşlara sucuk dağıttığını hatırlattı. Özhaseki, "Şimdi 10 bin lira daha geldi, onunla da Gölbaşı'na döner tezgahını kurar, birlikte yeriz." diye konuştu.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ile bazı AK Parti'li ve MHP
'li milletvekilleri de katıldı.
AK Parti, Mehmet Özhaseki, Ankara, Güncel
Kaynak: AA