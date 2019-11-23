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Golbol 2'nci Lig karşılaşmaları tamamlandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yapılan Golbol 2'nci Lig 2'nci devre karşılaşmaları sonucunda erkeklerde Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü, kadınlarda Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü birinci oldu.

23.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:23Golbol 2'nci Lig karşılaşmaları tamamlandı

ANTALYA'nın ilçesinde yapılan Golbol 2'nci Lig 2'nci devre karşılaşmaları sonucunda erkeklerde Anadolu Engelliler Kulübü, kadınlarda Mevlana Engelliler Spor Kulübü birinci oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Manavgat'ta düzenlenen Golbol 2'nci Lig 2'nci devre karşılaşmaları tamamlandı. Erkekler ve kadınlar olarak 2 ayrı grupta yapılan karşılaşmalar Şelale Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonlarında oynandı.

Karşılaşmalar sonucunda, erkeklerde Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü birinci olurken, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise Konya Mevlana Engeliler Spor Kulübü birinci, Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü ikinci ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. Madalya törenine Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, yönetim kurulu üyeleri ve Manavgat İlçe Gençlik Spor Müdürü Süleyman Karakaya katıldı. Törende konuşan Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan, hiçbir engelin spor yapmaya engel olamayacağını belirterek, mücadele eden sporculara teşekkür etti. Manavgat İlçe Gençlik Spor Müdürü Süleyman Karakaya da dereceye giren takımlara gösterdikleri başarı ve çabadan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.



Manavgat, Ankara, Konya, Spor

Kaynak: DHA

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