Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gölcük belediyesi meslek edindirme kursları, sağlık personeli için seferber oldu - Haberler

Gölcük belediyesi meslek edindirme kursları, sağlık personeli için seferber oldu

Gölcük Belediyesi, Korana Virüs ile mücadele veren ve yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanları için önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

25.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:23
Gölcük belediyesi meslek edindirme kursları, sağlık personeli için seferber oldu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in talimatıyla, Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda sağlık çalışanları ve hastalar için korucu maske üretmeye başladı. Bu kapsamda günde 1000 maske üretilecek.

BAŞKAN SEZER: "NE VARSA ANADOLU KADININDA VAR"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, korucu maske üretiminin yapıldığı GÖLMEK Kurs Merkezi'ne giderek hem üretimi yerinde inceledi hem de gönüllü olarak maske dikimini gerçekleştiren öğretmenlere teşekkür etti.Başkan Sezer yaptığı konuşmada, "Şu an hep birlikte zorlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Yaptığınız çalışmanın savaşta mermi taşımaktan hiç bir farkı yok.Ne varsa yine Anadolu kadınında var. Allah hepinizden razı olsun. Dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bu zorlu süreci de atlatacağız" dedi.

BAŞHEKİM PEHLEVAN TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Sezer bu ziyareti ardından da Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne gitti ve Başhekim Yüksel Pehlevan'a sağlık çalışanları için 1000 adet maskeyi teslim etti. Başhekim Pehlevan, Başkan Sezer başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti ve "Çok önemli bir ihtiyaç tarafınızdan gideriliyor, sizlere minnettarız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediyesi, Gölcük, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberler
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:30: FLAŞ - Haber 19:30: FLAŞ - Haber 19:30: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız" - Haber 19:30: Koca: "(Koronavirüs) Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. - Haber 19:28: FLAŞ - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber