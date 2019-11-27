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Gölcük Belediyesi tarafından önemli bir sergi ilçe halkıyla buluşacak

Gölcük Belediyesi'nin ev sahipliğinde, "Şehit Emanetleri Sergisi" 30 Kasım günü Sanat Galerisi'nde ilçe halkıyla buluşacak.

27.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:40Gölcük Belediyesi tarafından önemli bir sergi ilçe halkıyla buluşacak

"ŞEHİT EMANETLERİ SERGİSİ" CUMARTESİ GÜNÜ

Ülkemizin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren kahraman şehitlerimizin kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit Emanetleri Sergisi" 30 Kasım Cumartesi günü Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılacak.

Sergi ülkemizin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren kahraman şehitlerimizin kıyafet ve eşyalarından oluşacak. Gölcüklü şehitlerin aileleri de sergiye katılacak.

"ŞEHİTLERİMİZİ GENÇLERİMİZE ANLATMAMIZ GEREKİYOR"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "Bu toprakların altında binlerce kefensiz yatan var. Bu vatanın her karış toprağında, sıradağlar gibi vatan nöbeti tutanlar var. Bu sıradağları geçemeyecekler, onları geçseler, toprağın altında kefensiz yatanları geçemeyecekler. Şehitlerimizin aziz hatırasını her zaman hafızamızda diri tutmalı; çocuklarımıza, gençlerimize de anlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

BAŞKAN SEZER HEMŞEHRİLERİNİ DAVET ETTİ

Bu noktada genç nesillere milli bilinç kazandırmak için Şehit Emanetleri Sergimizi 30 Kasım Cumartesi günü Sanat Galerisi'nde gerçekleştireceğiz diyen Başkan Sezer; "Sergide bayrağı, milleti ve devleti için şehit olmuş kahramanlarımızın emanetleri olacak. Gençlerimiz, hemşehrilerimiz bu sergimize katılarak vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden kahraman şehitlerimizin emanetlerini görme imkânı bulacak. Allah yolunda, vatan – millet uğruna, bayrağımızın bu topraklarda dalgalanması uğruna göğsünü düşmana siper eden tüm şehitlerimizi şükranla, minnetle yâd ediyor, hemşehrilerimizi bu önemli sergimize davet ediyorum" dedi.


Gölcük Belediyesi, Gölcük, Güncel

Kaynak: Bültenler

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