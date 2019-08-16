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Gölcük depremi için 50 araçlık konvoy

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla itfaiye, polis, UMKE, AKUT, ambulans, Kızılay'dan oluşan yaklaşık 50 araç şehirde konvoy gerçekleştirdi.

16.08.2019 17:30 Gölcük depremi için 50 araçlık konvoy
17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla itfaiye, polis, UMKE, AKUT, ambulans, Kızılay'dan oluşan yaklaşık 50 araç şehirde konvoy gerçekleştirdi. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla itfaiye, polis, UMKE, AKUT, ambulans, Kızılay'dan oluşan yaklaşık 50 araç şehirde konvoy düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan konvoy, Hükümet Caddesi'nden büyükşehir belediyesi binasına kadar devam etti. Oradan Yüzüncüyıl Mahallesi'ne geçen 50 araçlık konvoy, sahil dolgu alanda son buldu. Konvoya zaman zaman vatandaşlar da alkış yaparak destek verdi.
(Halil Dağ/İHA)

Kızılay, Gölcük, Güncel

Kaynak: İHA

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