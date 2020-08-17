Gölcük depreminin 21'inci yılında Adana'da tatbikat

ADANA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, diğer kurumlardan ekiplerle 104 kişilik personelin katılımıyla Gölcük depreminin 21'inci yılında farkındalık oluşturmak için saat 03.02'de tatbikat yaptı.

Türkiye'de 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde olan ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 20 binden fazla kişinin ise yaralanmasına neden olan depremin üzerinden 21 yıl geçti. Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Gölcük depreminin meydana geldiği saat 03.02'de; 112 Acil Servis, UMKE, emniyet, Kızılay, itfaiye ve birçok kurumdan ekibin yer aldığı 104 kişilik personelle deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikat kapsamında, AFAD tesisi içindeki geniş alanda çalışma yapan ekipler, ilk olarak toplantı ve olay yerine intikal çalışması yaptı. Ekipler, daha sonra sırasıyla enkazdan yaralı çıkarma, depremde hasar görmüş yüksek katlı binada mahsur kalan depremzedeyi kurtarma ve deprem nedeniyle oluşabilecek kimyasal sızıntılara müdahale olan KBRN çalışmalarını başarıyla tamamladı. Tatbikat sonunda personele Kızılay tarafından çorba ikram edildi.