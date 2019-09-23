Haberler » Güncel » Haber

Gölcük'e şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

23.09.2019 15:15Gölcük'e şehit ateşi düştü
IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, şehit oldu. Şehit astsubayın Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve askeri yetkililer, şehit askerin baba evine gelerek, aileye acı haberi verdi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



Gölcük, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:45 Sokak köpekleri okulun maskotu oldu
17:45 Nevşehir rengarenk han, fotoğraf stüdyosu oldu
17:44 Çatıda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
17:42 Ağrı'da zeka oyunları ve okuma salonu açıldı
17:42 YTB koordinasyonunda vatandaşlarla buluşma
17:41 Başkan Ergün Manisa Kent Konseyi'ni Ağırladı
17:41 Hastaneye giderken kazada öldü